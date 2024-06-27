Продать доллар можно в среднем по курсу 40,43 грн, евро – 43,36 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в четверг, 27 июня, снизился на 5 копеек и составляет 40,90 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 40,43 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 10 копеек и составляет 44,00 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 43,36 грн за евро.

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подешевел на 2 копейки и составляет 40,85 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 40,77 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня снизился на 5 копеек – до 44,00 грн/евро (курс продажи – 43,80 грн/евро).

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Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на четверг, 27 июня, официальный курс доллара к гривне на уровне 40,51 грн/долл., таким образом, гривня укрепилась на 14 копеек, по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ по евро на четверг установлен на уровне 43,31 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 24 копейки, по сравнению со вчерашним курсом.

Банкир Анна Золотько прогнозирует, что в конце июня ожидается умеренный рост спроса на валюту – в этот период вероятно умеренное подорожание иностранной валюты во всех сегментах валютного рынка. Эксперт предполагает, что курс будет колебаться в пределах коридора 40,70 – 41,30 гривни за доллар.

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