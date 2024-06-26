Эксперты не исключают умеренного подорожания валюты.

Курс доллара в Украине постоянно меняется, но зачастую эти изменения демонстрируют рост. Эксперты дали прогноз, что будет с курсом валют в июле.

Экономический эксперт Борис Кушнирук в комментарии 24 Каналу отметил, что, курс доллара может как опуститься, так и подскочить. Он указал, что золотовалютные резервы Украины – это источник, из которого формируется курс гривни.

"В принципе, Национальный банк может установить курс на уровне, как 35 гривен, так и 45 гривень", - заявил Кушнирук.

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В свою очередь банкир Анна Золотько указала, что в конце июня ожидается умеренный рост спроса на валюту.

"В этот период вероятно умеренное подорожание иностранной валюты во всех сегментах валютного рынка. Вероятно, она будет колебаться в пределах коридора 40,70 – 41,30 гривни за доллар", - подытожила Золотько.

Курс доллара в Украине - мнение экспертов

Вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления "Глобус Банка" Сергей Мамедов спрогнозировал, что на летний период девальвация гривны будет почти нулевой, а колебания курса доллара будет происходить в пределах коридора 40-41 грн.

При этом аналитики считают, что средний курс доллара в 2024 году составит 40,1 гривни, а в конце года - 42 гривни за доллар.

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