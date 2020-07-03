В Минфине не видят оснований для паники на валютном рынке и скачка гривни

Министр финансов подчеркнул, что курс национальной валюты не должен зависеть от каких-либо личностей во власти.

Министр финансов Украины Сергей Марченко не видит оснований для паники на валютном рынке и скачка гривни в связи с решением главы Национального банка Якова Смолия подать в отставку.

"В Украине все будет хорошо. Курс гривни будет стабильный, я не вижу никаких оснований для паники", - заявил Марченко в эфире одного из телеканалов.

Вместе с тем он отметил, что вчерашнее ослабление позиций гривни по отношению к доллару является нормальной реакцией рынка на неожиданное заявление главы НБУ подать в отставку.

Министр финансов призвал украинцев "не переживать, так как все находится под контролем".

Читайте такжеМарченко заявил, что украинцам не о чем волноваться: отставка Смолия не повлияет на общую ситуацию

"Не должен зависеть от личности кого-либо курс страны. В меморандуме МВФ прописано то, что НБУ должен быть независимым институтом", - отметил глава Минфина.

Вместе с тем Марченко отказался комментировать возможных кандидатов на пост главы НБУ, отметив, что это не его прерогатива.

Как сообщал УНИАН, 1 июля глава Национального банка Украины Яков Смолий написал и подал президенту Украины заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию.

Смолий объяснил свое решение тем, что в течение длительного времени на НБУ осуществляется систематическое политическое давление, что делает невозможным эффективное выполнение им своих обязанностей.

Национальный банк Украины на пятницу, 3 июля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,18 грн/долл., то есть гривня второй день подряд на фоне новостей об отставке главы НБУ Якова Смолия ослабла к доллару - на этот раз на 41 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram