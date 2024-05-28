Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 40,49 грн, евро – 44,25 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" во вторник, 28 мая, вырос на 22 копейки – до 40,62 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня подорожал на 35 копеек и составляет 44,30 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,02 грн, евро – по курсу 43,30 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" сегодня подорожал на 17 копеек и составляет 40,3492 грн. Курс евро при оплате картой сегодня вырос сразу на 39 копеек – до 44,25 грн.

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Курс валют в Украине – последние новости

В валютных обменниках Киева доллар подорожал на 23 копейки и составляет 40,72 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 40,60 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня вырос на 30 копеек и составляет 44,35 грн/евро (курс продажи – 44,15 грн/евро).

Аналитик Алексей Козырев прогнозирует, что курс доллара в Украине на текущей неделе до 31 мая в банках будет находиться в пределах коридора от 39,50 до 40,85 грн/долл., а в обменниках финкомпаний – от 39,70 до 40,85 грн/долл.

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