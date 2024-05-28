Продать доллар можно в среднем по курсу 40,10 грн, евро – 43,51 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины во вторник, 28 мая, вырос на 20 копеек – до 40,65 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 40,10 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня вырос сразу на 30 копеек и составляет 44,20 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 43,51 грн за евро.

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подорожал на 23 копейки и составляет 40,72 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 40,60 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня вырос на 30 копеек и составляет 44,35 грн/евро (курс продажи – 44,15 грн/евро).

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Курс валют в Украине – последние новости

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко заявил, что спрос на валюту скоро пойдет на спад, соответственно подешевеет и доллар. По его словам, стоит подождать несколько недель – и снова в Украине будет курс на наличном рынке ниже 40 грн/доллар.

Национальный банк Украины установил на вторник, 28 мая, официальный курс доллара к гривне на уровне 40,30 грн/долл., таким образом, гривня ослабилась на 18 копеек, по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ по евро на завтра установлен на уровне 43,76 грн/евро, то есть гривня ослабла на 27 копеек по сравнению со вчерашним курсом.

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