Гривня ослабла на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Национальный банк Украины на пятницу, 4 сентября, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,69 гривни/доллар, то есть гривня ослабла на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Как сообщает официальный сайт НБУ, курс гривни к евро установлен на уровне 32,73, то есть по отношению к евро гривня укрепилась на 6 копеек.

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Официальный курс

Нацбанк на 4 сентября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 27,69 (3 сентября – 27,64)

100 EUR – 32,73 (3 сентября – 32,79)

Межбанк

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 27,65/27,68 грн/долл., к евро – на уровне 32,65/32,68 грн/евро.

Курс днем ранее

Национальный банк Украины 3 сентября установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,64 гривни/доллар, то есть гривня ослабла на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

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Автор: Максим Удочкин