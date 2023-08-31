Курс доллара на карточные расчеты у "ПриватБанка" составляет 37,67 грн, евро - 41,67 грн.

Курс наличного доллара к гривне в "ПриватБанке" сегодня, 31 августа, подорожал на 10 копеек - до 37,90 грн за доллар.

Курс наличного евро в финучреждении подорожал тоже на 10 копеек – до 41,60 грн за евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 37,30 грн, евро - по курсу 40,60 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 37,45 грн, евро - 41,67 грн.

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Курс валют в Украине

Наличный курс гривни к доллару в банковских обменниках сегодня, 31 августа, укрепился на 5 копеек - до 38,15 грн за доллар. Согласно обнародованным данным банков, относительно евро курс гривни ослаб на 3 копейки и составил 41,68 грн за евро.

По прогнозу финансового аналитика Андрея Шевчишина, курс доллара в Украине осенью может немного снизиться, но это будет рыночное колебание и постоянного снижения ожидать не стоит. По его словам, устойчивое снижение вряд ли будет наблюдаться, особенно если Нацбанк изменит валютную политику, а соответственно изменит фиксированный курс.

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