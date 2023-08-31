Продать доллар можно в среднем по курсу 37,50 грн, евро – 40,80 грн.

Наличный курс гривни к доллару в банковских обменниках сегодня, 31 августа, укрепился на 5 копеек - до 38,15 грн за доллар.

Согласно обнародованным данным банков, относительно евро курс гривни ослаб на 3 копейки и составил 41,68 грн за евро. Продать американскую валюту сегодня можно в среднем по курсу 37,50 грн за доллар. Продать евро можно по курсу 40,80 грн за евро.

Курс валют в Украине

Курс наличного доллара к гривне в "ПриватБанке" вчера, 30 августа, подешевел на 20 копеек - до 37,80 грн за доллар. Курс наличного евро в финучреждении тогда же ослаб на 15 копеек – до 41,50 грн за евро.

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Национальный банк с 29 августа смягчил валютные ограничения, позволив населению покупать безналичную валюту онлайн в пределах 50 тыс. гривень в месяц в одном банке. Также регулятор увеличил со 100 тысяч до 200 тысяч гривень лимит на покупку иностранной валюты с последующим размещением на депозит от 3 месяцев.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой пояснил, что смягчение Национальным банком валютных ограничений в части покупки населением безналичной валюты будет иметь однозначно положительное влияние на наличный рынок и сделает невозможным необоснованный рост курсов валют.

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