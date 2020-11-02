Гривня по официальному курсу ослабла до 28,45 грн/долл.

Национальный банк Украины на понедельник, 2 ноября, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 28,45 грн/долл., то есть гривня ослабла на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на понедельник установлен на уровне 33,25 грн/евро, то есть гривня укрепилась к евро на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Официальный курс

Нацбанк на 2 ноября, установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 28,45 (30 октября – 28,43)

100 EUR – 33,25 (30 октября – 33,29)

Курс в обменниках

Курс гривни к доллару в обменных пунктах Киева на утро понедельника, 2 ноября, ослаб на 7 копеек – до 28,64 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, по отношению к евро украинская валюта укрепилась на 5 копеек – до 33,45 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 28,40 грн за доллар, евро – 33,00 грн за евро.

Межбанк

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 28,47/28,49 грн/долл., к евро – на уровне 33,30/33,32 грн/евро.

Курс днем ранее

Национальный банк Украины на пятницу, 30 октября, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 28,44 грн/долл., то есть гривня ослабла на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

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Автор: Екатерина Жирий