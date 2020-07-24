Впервые за неделю: гривня укрепилась к доллару и евро
Национальный банк Украины на понедельник, 27 июля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,76 гривни/доллар, то есть гривня впервые за неделю укрепилась к доллару – на 12 копеек по сравнению с предыдущим показателем.
Читайте такжеДоллара по 25-26 гривень быть не должно - министр экономики
Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на понедельник установлен на уровне 32,22 гривни/евро, то есть гривня укрепилась к евро на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем.
Официальный курс
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 27 июля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD США – 2775,59 (24 июля – 2787,79)
100 EUR – 3222,46 (24 июля – 3223,66)
Курс на межбанке
На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 27,79/27,81 гривни/доллар, к евро – 32,24/32,26 гривни/евро.
Курс перед выходными
Национальный банк Украины на пятницу, 24 июля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,88 гривни/доллар, то есть гривня шестой день подряд ослабла к доллару – на этот раз на 10 копеек по сравнению с предыдущим показателем.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram