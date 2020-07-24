Впервые за неделю: гривня укрепилась к доллару и евро

Доллар подешевел до 27,76 гривни, тогда как стоимость евро снизилась до 32,22 гривни.

Национальный банк Украины на понедельник, 27 июля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,76 гривни/доллар, то есть гривня впервые за неделю укрепилась к доллару – на 12 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на понедельник установлен на уровне 32,22 гривни/евро, то есть гривня укрепилась к евро на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Официальный курс

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 27 июля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2775,59 (24 июля – 2787,79)

100 EUR – 3222,46 (24 июля – 3223,66)

Курс на межбанке

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 27,79/27,81 гривни/доллар, к евро – 32,24/32,26 гривни/евро.

Курс перед выходными

Национальный банк Украины на пятницу, 24 июля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,88 гривни/доллар, то есть гривня шестой день подряд ослабла к доллару – на этот раз на 10 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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