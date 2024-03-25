Продать доллар можно в среднем по курсу 38,80 грн, евро - 42,10 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в понедельник, 25 марта, вырос на 10 копеек - до 39,30 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 38,80 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 5 копеек - до 42,80 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 42,10 грн за евро.

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подорожал на 15 копеек - до 39,24 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 39,10 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня вырос на 15 копеек и составляет 42,85 грн/евро (курс продажи - 42,60 грн/евро).

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Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на понедельник, 25 марта, официальный курс доллара к гривне на уровне 38,91 грн/долл., таким образом, гривна укрепилась на 1 копейку, по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ по евро на понедельник установлен на уровне 42,13 грн/евро, то есть гривна укрепилась на 34 копейки, по сравнению с курсом пятницы.

По прогнозу начальника департамента казначейства "Глобус Банка" Тараса Лесового, на этой неделе валютный рынок будет находиться в состоянии контролируемой изменчивости: любые текущие курсовые изменения не станут испытанием для рынка.

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