Гривня ослабла по сравнению с предыдущим показателем.

Национальный банк Украины на понедельник, 28 сентября, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 28,27 грн/долл., то есть гривня ослабла на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на понедельник установлен на уровне 32,88 грн/евро, то есть гривня укрепилась к евро на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

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Официальный курс

Нацбанк на 28 сентября, установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 28,27 (25 сентября – 28,24)

100 EUR – 32,88 (25 сентября – 32,89)

Межбанк

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 28,27/28,29 грн/долл., к евро – на уровне 32,92/32,94 грн/евро.

Курс днем ранее

Национальный банк Украины на пятницу, 25 сентября, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 28,25 грн/долл., то есть гривня ослабла на 6 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Автор: Екатерина Жирий