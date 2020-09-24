Курс доллара вырос до 28,25 гривни, тогда как курс евро снизился до 32,89 гривни.

Национальный банк Украины на пятницу, 25 сентября, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 28,25 гривни/доллар, то есть гривня ослабла на 6 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на пятницу установлен на уровне 32,89 гривни/евро, то есть гривня укрепилась к евро на 7 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Официальный курс

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 25 сентября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2824,87 (24 сентября – 2818,74)

100 EUR – 3289,42 (24 сентября – 3296,09)

Курс на межбанке

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 28,27/28,29 гривни/доллар, к евро – на уровне 32,89/32,91 гривни/евро.

Курс днем ранее

Национальный банк Украины на четверг, 24 сентября, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 28,19 гривни/доллар, то есть гривня укрепилась на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

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Автор: Екатерина Жирий