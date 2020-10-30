Курс доллара вырос до 28,44 гривни, а курс евро - до 33,30 гривни.

Национальный банк Украины на сегодня, 30 октября, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 28,44 гривни/доллар, то есть гривня ослабла на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

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Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на сегодня установлен на уровне 33,30 гривни/евро, то есть гривня укрепилась к евро на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

Курс в обменниках

Курс гривни к доллару в обменных пунктах Киева на утро пятницы, 30 октября, ослаб на 6 копеек – до 28,57 гривни/доллар.

Как передает корреспондент УНИАН, по отношению к евро украинская валюта укрепилась на 5 копеек – до 33,50 гривни/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 28,35 гривни за доллар, евро – 33 гривни за евро.

Официальный курс

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на сегодня, 30 октября, установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2843,83 (29 октября – 2839,89)

100 EUR – 3329,84 (29 октября – 3331,33)

Курс на межбанке

На межбанковском валютном рынке Украины вчера, 29 октября, к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 28,44/28,46 гривни/доллар, к евро – на уровне 33,29/33,31 гривни/евро.

Курс днем ранее

Национальный банк Украины на вчера, 29 октября, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 28,40 гривни/доллар, то есть гривня ослабла на 3 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

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Автор: Екатерина Жирий