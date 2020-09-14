Курс доллара вырос до 28,00 гривни, а курс евро - до 33,25 гривни.

Национальный банк Украины на вторник, 15 сентября, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 28,00 гривни/доллар, то есть гривня ослабла на 10 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на вторник установлен на уровне 33,25 гривни/евро, то есть гривня ослабла к евро на 18 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Официальный курс

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 15 сентября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2800,03 (14 сентября – 2790,03)

100 EUR – 3324,76 (14 сентября – 3306,74)

Курс на межбанке

На межбанковском валютном рынке Украины к 18:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 27,98/28,00 гривни/доллар, к евро – на уровне 33,24/33,26 гривни/евро.

Курс днем ранее

Национальный банк Украины на понедельник, 14 сентября, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,90 гривни/доллар, то есть гривня ослабла на 7 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Автор: Максим Удочкин