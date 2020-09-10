Курс гривны к евро ослаб до 32,97 грн/евро.

Национальный банк Украины на пятницу, 11 сентября, установил официальный курс гривны к доллару США на уровне 27,83 грн/долл., то есть гривна осталась на уровне предыдущего дня.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривны к евро на пятницу установлен на уровне 32,97 грн/евро, то есть гривна ослабла к евро на 20 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Официальный курс

Нацбанк 11 сентября, установил следующий официальный курс гривны к мировым валютам:

100 USD США – 27,83 (10 сентября – 27,82)

100 EUR-32,97 (10 сентября-32,76)

Межбанк

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривны к доллару установились на уровне 27,85/27,87 грн/долл., к евро-на уровне 33,11/33,13 грн/евро.

Курс днем ранее

Национальный банк Украины на сегодня, 10 сентября, установил официальный курс гривны к доллару США на уровне 27,83 гривны/доллар, то есть гривна ослабла на 3 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

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Автор: Екатерина Жирий