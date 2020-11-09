Национальный банк Украины на вторник, 10 ноября, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 28,11 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 3 копейки по сравнению с предыдущим показателем.
Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на вторник установлен на уровне 33,39 грн/евро, то есть гривня укрепилась к евро на 3 копейки по сравнению с предыдущим показателем.
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Официальный курс
Нацбанк на 10 ноября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD США – 28,11 (9 ноября – 28,13)
100 EUR – 33,39 (9 ноября – 33,42)
Межбанк
На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 28,08/28,10 грн/долл., к евро – на уровне 33,39/33,42 грн/евро.
Курс днем ранее
Национальный банк Украины на понедельник, 9 ноября, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 28,14 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 22 копейки по сравнению с предыдущим показателем.
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