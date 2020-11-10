Курс доллара вырос до 28,12 гривни, тогда как курс евро ослаб до 33,20 гривни.

Национальный банк Украины на среду, 11 ноября, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 28,12 гривни/доллар, то есть гривня ослабла на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

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Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на среду установлен на уровне 33,20 гривни/евро, то есть гривня укрепилась к евро на 19 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Официальный курс

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 11 ноября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2812,06 (10 ноября – 2811,16)

100 EUR – 3320,06 (10 ноября – 3339,38)

Курс на межбанке

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 28,11/28,12 гривни/доллар, к евро – на уровне 33,17/33,19 гривни/евро.

Курс днем ранее

Национальный банк Украины на вторник, 10 ноября, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 28,11 гривни/доллар, то есть гривня укрепилась на 3 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

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Автор: Екатерина Жирий