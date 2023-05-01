Продать американскую валюту в банке можно по курсу 37,22 грн/долл.

Курс наличного доллара в "ПриватБанке" остался на уровне предыдущего дня - 37,72 грн за доллар.

Как передает корреспондент УНИАН, курс евро также не изменился и составляет 41,50 грн/евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 37,22 грн/долл., евро-40,50 грн/евро.

Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро – 41,84 грн.

Видео дня

Курс предупредительного дня

30 апреля 2023 г. курс наличного доллара в "ПриватБанке" остался на уровне предыдущего дня - 37,72 грн за доллар. Курс евро также не изменился и составил 41,50 грн/евро. Продать американскую валюту в банке можно было по курсу 37,22 грн/долл., евро-40,50 грн/евро. Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составил 37,45 грн, евро – 41,84 грн.

Курс гривны к доллару в банковских обменниках 30 апреля остался на уровне предыдущего дня - 37,95 грн/долл. Относительно евро курс также не изменился и составил, как и предыдущего дня, 41,70 грн/евро. Продать американскую валюту в среднем можно было по курсу 37,50 грн за долл., евро-41,10 грн за евро.

Вас также могут заинтересовать новости: