Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 37,30 грн за долл.

Наличный курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня, 17 мая, укрепился на 10 копеек – до 37,70 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро курс гривни не изменился и составляет 41,30 грн/евро. Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 37,30 грн за долл., евро - 40,60 грн за евро.

Курс во время войны

Как сообщал УНИАН, по прогнозу директора департамента казначейских операций "Юнекс Банка" Анны Золотько, курс доллара в Украине до конца текущей недели (до 21 мая) будет колебаться в пределах 37,4 - 37,9 грн/долл. По ее словам, наличный курс в ближайшие дни будет медленно двигаться к официальному, но украинцы значительных изменений не почувствуют.

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Аналитики инвестиционной группы ICU заявили, что увеличение спроса на валюту на наличном рынке не создало чрезмерных колебаний или значительного ослабления курса. Как говорится в финансовом еженедельнике инвестиционной группы ICU, по состоянию на 16 мая в среднем в системно важных банках курс гривни ослаб на несколько копеек до 37,3-37,9 грн/долл. с сужением спреда между курсами купли-продажи еще на 2 копейки - до 59 копеек.

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