Валютный рынок находится под положительным влиянием подготовки аграриев к полевым работам, а также улучшения курсовых ожиданий населения и бизнеса.

На валютном рынке наблюдается продолжение укрепления гривни на наличном рынке и уменьшение интервенций Национального банка Украины на межбанковском.

"Физические лица постепенно уменьшают объемы покупки валюты. Это способствовало укреплению курса гривни в крупнейших розничных банках еще на 0,3%. Соответственно с начала года укрепление уже приближается к 5", - говорится в финансовом еженедельнике инвестгруппы ICU.

Отмечается, что на межбанковском рынке клиенты банков (юридические лица) снова активно продавали валюту и за четыре дня продали валюты на 65 млн долл. больше, чем купили. Поэтому интервенции НБУ по продаже валюты незначительно сократились до 280 млн долл.

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Аналитики отмечают, что валютный рынок находится под положительным влиянием подготовки аграриев к весенне-полевым работам, а также общего улучшения курсовых ожиданий населения и бизнеса.

"Длительное укрепление наличной гривни уменьшает желание физических лиц покупать валюту, в том числе и для размещения на депозитах. В то же время банки все еще осторожно наблюдают за тенденцией и сохраняют спред между курсами купли-продажи достаточно большим", - говорится в еженедельнике.

Курс валют в Украине - новости

Как сообщал УНИАН, курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня остался на уровне предыдущего дня - 38,70 грн/долл. Курс гривни к евро сегодня составил 40,80 грн/евро.

Аналитик Алексей Козырев считает, что наличный курс доллара в украинских банках в период с 13 по 17 марта будет находиться в пределах коридора от 37,80 до 39,30 грн/долл., а евро-от 39,00 до 41,80 грн/долл. Банки и обменники продолжат работать в формате "с оборота", отметил эксперт.

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