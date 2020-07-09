Громкая отставка главы НБУ и курс гривни: что будет дальше

На прошлой неделе Украину потрясла новость о неожиданной отставке главы Национального банка Украины Якова Смолия. И не только Украину – на это отреагировали послы Большой Семерки и ключевой кредитор нашей страны - Международный валютный фонд, отметив необходимость дальнейшего обеспечения независимости Нацбанка, ведь Смолий объяснил свое решение осуществлением систематического политического давления на НБУ.

Об отставке стало известно в среду вечером, и уже в четверг официальный курс гривни рухнул на 41 копейку – до 27,18 грн/долл. Подлило масла в огонь и известие о решении Украины отменить новый выпуск 12-летних еврооблигаций на сумму 1,75 миллиарда долларов.

Скорая помощь курсу

Для сглаживания чрезмерных курсовых колебаний, которые возникли на рынке вследствие заявления Смолия, Нацбанк 2 июля продал на межбанковском валютном рынке 151 миллион долларов.

Это была первая продажа валюты регулятором за последние три месяца с тех пор, как НБУ в марте потратил на поддержку гривни более двух миллиардов долларов из резервов во время старта коронакризиса. При этом покупка Нацбанком валюты на межбанковском рынке на прошлой неделе все же превысила сумму ее продажи.

«Примечательно, что, несмотря на динамику рынка, НБУ остался на прошлой неделе чистым покупателем валюты. 30 июня регулятор купил 169,8 миллиона долларов, а с 1 по 3 июля продал 150,9 миллиона. Таким образом, чистая покупка за неделю составила 18,9 миллиона долларов. С начала года регулятор купил на чистой основе 940,9 миллионов долларов. Эта сумма пошла на увеличение валютных резервов», - отметил старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб.

С тех пор гривня немного укрепилась до уровня порядка 27 грн/долл.

Однако прогноз курса национальной валюты продолжает волновать украинцев в свете последних событий, неопределенности относительно будущего главы Нацбанка и сотрудничества с западными кредиторами нашей страны. Озвучиваются опасения о высоком риске изменения вектора политики НБУ, вследствие чего, по самым пессимистическим прогнозам, гривня к американской валюте может упасть ниже давно не виданной отметки в 30 грн/долл.

Опасения рынка и спокойствие Минфина

По мнению аналитика «Альпари» Максима Пархоменко, для финансовой устойчивости нашей страны замена руководителя центрального банка, который смог сохранить стабильность в период кризиса и пройти его с минимальными потерями для финансовой системы, крайне отрицательный факт. Приход на его место популистов может ухудшить как динамику гривни, так и самой финансовой системы.

«Основной риск для гривни - это включение в руководство банка чиновника, который может включить печатный станок. Разговоры об этом идут давно. Часто во время своих интервью экс-министр экономики и разные депутаты ратовали за включения печатного станка. Многие украинцы знают по опыту прошлых кризисов 2008 и 2014 года, к чему это может привести», - считает Пархоменко.

По его словам, сейчас запуск эмиссии новой гривни заблокирован отдельными нормативными актами и самим правлением НБУ, но если руководство Нацбанка продолжит смещаться с должностей, риски роста курса до 30 гривен за доллар будут крайне высокими и реальными.

«Независимость НБУ и игра в долгую не отвечает запросам текущего правительства. При этом основной договоренностью с МВФ была именно независимость центрального банка. А это создает сложности для работы с миссией и получением транша в конце года», - отметил аналитик.

Также Пархоменко напомнил, что Минфину необходимо покрывать внешние и внутренние долги государства и уже в этом квартале выплатить порядка 153 миллиардов гривен. Сделать это Минфин хотел за счет частичного рефинансирования долга. С учетом смены главы НБУ сделать это теперь будет сложнее и дороже, что будет ложиться на плечи населения.

При этом министр финансов Украины Сергей Марченко не видит оснований для существенных колебаний курса гривни на валютном рынке в связи с решением Смолия подать в отставку.

«Я считаю, что нет никаких оснований волноваться о курсе в связи с отставкой высокопоставленного чиновника. Мы, возможно, сегодня можем видеть некую турбулентность на рынке. Но я считаю, что будут приняты соответствующие решения и, возможно, в ближайшее время все успокоится. Поэтому нет никаких оснований считать, что это решение главы НБУ каким-то образом изменит ситуацию на валютном рынке», - заявил Марченко на брифинге, подчеркнув, что отставка главы центробанка не должна влиять на макроэкономическую стабильность государства.

Прогнозы экспертов

При сохранении текущей политики Нацбанка большинство финансовых специалистов не видят на данный момент рисков для серьезного ослабления курса гривни.

Глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Сергей Николайчук в комментарии УНИАН отметил, что курс гривни начал заметно девальвировать после новости об отставке главы НБУ, и это при том, что регулятор продал на рынке почти 151 миллион долларов. Однако уже на следующий день рынок успокоился, и сейчас наблюдается небольшое укрепление гривны.

«Связано это с тем, что фундаментальные факторы, прежде всего - профицит текущего счета платежного баланса, продолжают оказывать позитивное влияние на курс гривны. А отставка Якова Смолия имела краткосрочное влияние на курс, потому что оставшееся руководство НБУ продолжило выполнять свои функции и реализовывать политику НБУ. В дальнейшем перспективы курса будут сильно зависеть от того, как поменяется политика НБУ из-за смены руководства», - сообщил эксперт.

Николайчук отметил, что на этой неделе серьезных движений по курсу не ожидается: гривня продолжит колебаться около уровня 27 грн/долл., может чуть выше.

«Ближе к осени мы прогнозируем постепенное ослабление гривни. Во-первых, из-за ухудшения торгового баланса в связи с восстановлением спроса на импорт и постепенным ростом цен на энергоносители. Во-вторых, из-за смягчения монетарной политики НБУ и роста бюджетного дефицита. К концу года мы в своем июньском прогнозе закладывали курс 28-29 грн/долл. Во многом реализация этого прогноза зависит от будущих политик Нацбанка после смены руководства», - сказал глава департамента.

Начальник управления дилинговых операций банка «Пивденный» Олег Ропяк также считает будущее кадровое назначение главного банкира страны и дальнейшее направление политики центробанка основополагающим фактором влияния на курс национальной валюты.

«Основным триггером курса доллар/гривня сегодня являются перспективы монетарной политики НБУ. Если со сменой руководства регулятора изменятся подходы к валютной и денежно-кредитной политике, следует ожидать изменения курса. Ждем новых назначений и прояснения ситуации», - сказал Ропяк УНИАН.

Исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) Елена Коробкова сообщила, что в Украине уже несколько лет проводится политика плавающего курса, при которой стоимость гривни относительно других валют определяется балансом рыночного спроса и предложения, а регулятор лишь сглаживает избыточные колебания.

«При этом угроз резкого изменения баланса на валютном рынке и соответствующего изменения курса гривни на сегодня нет. Международные резервы НБУ близки к рекордному с 2012 года уровню в 29 миллиардов гривен, что покрывает более чем 5 месяцев будущего импорта. Баланс внешней торговли в последние месяцы заметно улучшился за счет значительного сокращения импорта из-за коронакризиса и падения цен на энергоносители», - рассказала Коробкова УНИАН.

Директор НАБУ отметила, что правительство недавно получило большой объем кредитной поддержки от международных финансовых организаций, и дефицит денег для выплат по внешним долгам этой осенью Украине тоже не грозит.

По словам Коробковой, в этих условиях определяющим фактором является не личность главы НБУ, а политика банковского регулятора и правительства в целом.

«Независимость НБУ, последовательность в монетарной и сдержанность в фискальной политике по-прежнему остаются базовыми условиями для сохранения финансовой стабильности в долгосрочной перспективе», - считает эксперт.

Как видно из представленных экспертами прогнозов, бояться того, что гривня в ближайшее время рухнет, не стоит. Однако очень многое зависит от будущих кадровых назначений, а также сохранения действующей политики и независимости центробанка, что высоко ценят участники валютного рынка и международные партнеры Украины.

Екатерина Жирий