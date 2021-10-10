Доллар в Украине скоро подешевеет, спрогнозировал эксперт.

В Украине на следующей неделе – 11-17 октября, наличный курс доллара в банках может снизиться.

В банках доллар может торговаться у отметок 26,0/26,2 грн, рассказал старший аналитик международной финансовой компании "Альпари" Вадим Иосуб "РБК-Украина".

Собеседник отметил, что на протяжении минувшей недели стоимость доллара снизилась во всех сегментах валютного рынка на 0,9-1,1%.

Читайте такжеЭкономист: то, что происходит с курсом доллара – диверсияПо состоянию на утро воскресенья, 10 октября, государственный "ПриватБанк" покупает доллары по 26,15 грн, а продает по 26,55.

На сайте "Ощадбанка", который также принадлежит государству, такой курс доллара: покупка – 26,22 грн, а продажа – 26,53 грн.

Напомним, Национальный банк Украины на 11 октября установил курс американской валюты на уровне 26,35 грн. Ранее курс доллара составлял 26,33 грн.

В проекте госбюджета украинского государства на 2022 год стоимость доллара указана на уровне 28,6-28,7 грн.

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Автор: Екатерина Присяжнюк