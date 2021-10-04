За год гривня укрепилась к доллару почти на 2 гривни (с 28,3 до 26,5 грн/долл.).

Курс гривни к доллару до конца года будет стабильным с краткосрочными колебаниями и традиционным ослаблением в конце декабря.

Такой прогноз в Telegram озвучил директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский.

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"В целом можно ожидать стабильный курс гривни с обычным послаблением в конце декабря. Возможны лишь краткосрочные колебания из за изменений спроса и предложения", - считает эксперт.

По его словам, на курс уже влияют два сильных и разнонаправленных фактора: экспорт рекордного урожая зерновых и резкий рост цен на газ. И если потребности "Нафтогаза" в валюте для закупки газа трудно предсказать, то экспорт и продажа экспортной выручки будет относительно равномерным.

Также Вышлинский отмечает, что за год гривня укрепилась к доллару почти на 2 гривни (с 28,3 до 26,5 грн/долл.).

"Во-первых, гривню поддержали благоприятные условия на внешних рынках. Высокие цены на руду, металлы и зерновые положительно повлияли на торговый баланс, который напрямую влияет на баланс спроса и предложения валюты. Свое дело сделал и Нацбанк — повышение учетной ставки до 8,5%, отказ от активной поддержки банков средствами и уменьшение выкупа валюты усилило спрос на гривню", - сказал эксперт.

Курс на 4 октября:

Национальный банк Украины на 4 октября установил официальный курс гривни к доллару на уровне 26,61 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

Предыдущий прогноз:

Согласно прогнозу правительства, в 2021 году обменный курс гривни к доллару США ожидается на уровне 28 грн/долл. с последующим падением до 28,6 грн/долл. в 2022 году.

Автор: Екатерина Жирий