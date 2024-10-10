Продать доллар можно в среднем по курсу 41,05 грн, евро - 45,05 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в четверг, 10 октября, остался на прежнем уровне - 41,50 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 41,05 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня снизился на 5 копеек и составляет 45,70 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 45,05 грн за евро.

Какой курс доллара в Киеве на сегодня

В валютных обменниках Киева доллар сегодня утром снизился на 1 копейку и составляет 41,42 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 41,35 грн). Курс наличного евро в обменниках снизился на 10 копеек и составляет 45,65 грн/евро (курс продажи - 45,50 грн/евро).

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Курс валют в Украине - последние новости

Нацбанк установил на 10 октября официальный курс доллара к гривне на уровне 41,19 грн/долл., таким образом, гривна ослабла на 1 копейку, по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ по евро на четверг установлен на уровне 45,13 грн/евро, то есть гривна выросла на 11 копеек.

Курс доллара в Украине до конца текущей недели в банках будет находиться в пределах коридора от 40,80 до 41,70 грн/долл., а в обменниках финкомпаний - от 41,00 до 41,65 грн/долл., прогнозирует аналитик Алексей Козырев.

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