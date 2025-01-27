Продать доллар можно в среднем по курсу 41,75 грн, евро - 43,70 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в понедельник, 27 января, снизился на 3 копейки и в среднем составляет 42,37 грн за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,75 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 20 копеек и составляет 44,40 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 43,70 грн за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром упала до 42,15 грн/долл., а продать доллар можно по этому же курсу - 42,15 грн. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 44,35 грн/евро, курс продажи - 44,12 грн/евро.

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Курс биткоина к доллару

Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро понедельника, 27 января, составляет 99 042,34 долл. В гривне ее цена сегодня составила 4 159 866,30 грн.

Курс валют в Украине - последние новости

НБУ установил на 27 января официальный курс доллара к гривне на уровне 41,93 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 5 копеек. Официальный курс евро установлен на уровне 43,92 грн за один евро, то есть гривня снизилась на 25 копеек.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН отметил, что курс валют в Украине в феврале может быть изменчивым, но банкир убежден, что доллар будет в пределах 42-42,4 гривны.

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