Особо ситуация на наличном рынке не поменяется, отметил аналитик.

Курс доллара в Украине до конца 1 августа в большинстве касс банков будет находиться в пределах коридора покупки и продажи от 40,60 до 41,50 грн/долл., а в обменниках финкомпаний - от 40,90 до 41,45 грн/долл. Такой прогноз сделал аналитик Алексей Козырев в контексте заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США 31 июля.

Что касается евро, то в банках котировки евровалюты при покупке-продаже будут в пределах широкого коридора от 44,00 до 45,15 грн/евро, а в обменниках финкомпаний - от 44,20 до 45,20 грн/евро, отметил эксперт.

"Особо ситуация на наличном рынке не поменяется, так как финансисты в своих расчетах уже заложили сохранение ставок Федрезерва на текущем уровне", - уверен Козырев. Видео дня

По его словам, на торгах в Украине курс доллара останется заложником интервенций Нацбанка:

"Поэтому особого влияния на ход наших торгов решение Федрезерва не окажет. По моему прогнозу... До конца дня 1 августа котировки доллара на межбанке будут в пределах 40,85−41,25 грн. А вот курс евро в этот период будет достаточно активно меняться на фоне традиционных спекулятивных валютных ралли по паре евро/доллар во время оглашения решений ФРС США. Они проходят даже в те моменты, когда рынок уверен в предстоящих решениях Федрезерва и уже заложил все свои риски в ценники пары евро/доллар на данный период, - объяснил Козырев. - Курс евро на украинском межбанке в эти дни будет в пределах от 43,91 до 44,88 гривень".

Курс доллара в Украине на 1 августа

Напомним, Нциональный банк Украины установил на четверг, 1 августа, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,01 грн/долл., таким образом, гривня укрепилась на 2 копейки.

А официальный курс НБУ по евро на четверг установлен на уровне 44,40 грн/евро, то есть гривня выросла на 2 копейки.

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