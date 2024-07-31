Курс гривни к евро установлен на уровне 44,40 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на четверг, 1 августа, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,01 грн/долл., таким образом, гривня укрепилась на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Относительно евро национальная валюта также несколько укрепилась. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ по евро на четверг установлен на уровне 44,40 грн/евро, то есть гривня выросла на 2 копейки.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,01/41,04 грн/долл., евро – 44,50/44,51 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в среду, 31 июля, не изменился и составляет 41,30 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня подешевел на 5 копеек и составляет 44,95 грн за евро.

За последние семь рабочих дней гривна подорожала на 1,1%. По данным Центра экономической стратегии, ключевыми факторами укрепления гривни стали реструктуризация обязательств по внешнему долгу и продолжение валютных интервенций НБУ.

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