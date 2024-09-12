Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 41,49 грн, евро - 45,87 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в четверг, 12 сентября, вырос на 7 копеек и составляет 41,45 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня не изменился и составляет 45,90 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,85 грн, евро - по курсу 44,90 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" сегодня вырос на 17 копеек и составляет 41,49 грн. Курс евро при оплате картой сегодня не изменился и составляет 45,87 грн.

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Курс валют в Украине - последние новости

В валютных обменниках Киева доллар сегодня вырос на 7 копеек и составляет 41,45 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 41,38 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня вырос на 5 копеек и составляет 45,90 грн/евро (курс продажи - 45,70 грн/евро).

Национальный банк Украины установил на четверг, 12 сентября, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,19 грн/долл., таким образом, гривна ослабла на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ по евро на четверг установлен на уровне 45,49 грн/евро, то есть гривна ослабла на 11 копеек, по сравнению со вчерашним показателем.

Глава НБУ Андрей Пышный заявил, что регулятор будет работать над большей гибкостью курса гривны к доллару после соглашения с Международным валютным фондом.

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