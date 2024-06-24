Курс гривны к евро установлен на уровне 43,52 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на вторник, 25 июня, официальный курс доллара к гривне на уровне 40,55 грн/долл., таким образом, гривна ослабла на 10 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.

Относительно евро национальная валюта также резко просела. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ по евро на вторник установлен на уровне 43,52 грн/евро, то есть гривна ослабла на 29 копеек, по сравнению с сегодняшним курсом.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривны к доллару установились на уровне 40,56/40,59 грн/долл., евро - 43,55/43,57 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в понедельник, 24 июня, снизился на 5 копеек и составляет 40,85 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня подешевел на 15 копеек и составляет 44,00 грн за евро.

Вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления "Глобус Банка" Сергей Мамедов прогнозировал, что на летний период девальвация гривны будет почти нулевой, а колебания курса доллара будет происходить в пределах коридора 40-41 грн.

При этом он напомнил, что более 70% банковских отделений подключены к системе Power Banking, что дает гражданам возможность беспрепятственно пользоваться всеми банковскими сервисами и получать весь спектр услуг, поэтому бежать снимать все деньги со счетов не надо.

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