Курс гривни к евро на вторник установлен на уровне 38,72 грн/евро.

Национальный банк Украины на вторник, 7 ноября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 36,04 грн/долл., то есть гривна укрепилась на 13 копеек по сравнению с сегодняшним официальным курсом.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на вторник установлен на уровне 38,72 грн/евро, то есть гривна укрепилась на 1 копейку по сравнению с сегодняшним курсом НБУ.

На межбанковском валютном рынке Украины до 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 36,03/36,05 грн/долл., евро - 38,70/38,71 грн/евро.

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Курс валют в Украине

Наличный курс гривни к доллару в банках Украины сегодня, 6 ноября, укрепился на 10 копеек - до 37,80 грн за доллар в среднем. Относительно евро средний курс гривны сегодня ослабел на 10 копеек и составляет 40,50 грн за евро. Продать евро можно по курсу 39,80 грн за евро.

Средний курс в валютных обменниках Киева сегодня составляет 37,72 грн/долл. (продать доллар можно за 37,63 грн), евро - 40,38 грн/евро (курс продажи - 40,15 грн/евро).

Курс наличного доллара к гривне в "ПриватБанке" сегодня, 6 ноября, остался на предыдущем уровне - 37,50 грн за доллар. Курс наличного евро в финучреждении сегодня уменьшился на 5 копеек и составляет 40,30 грн за евро.

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