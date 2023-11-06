Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 37,45 грн, евро - 40,65 грн.

Курс наличного доллара к гривне в "ПриватБанке" сегодня, 6 ноября, остался на предыдущем уровне - 37,50 грн за доллар.

Курс наличного евро в финучреждении сегодня уменьшился на 5 копеек и составляет 40,30 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 36,90 грн, евро - по курсу 39,30 грн за единицу иностранной валюты.

Видео дня

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" неизменен и составляет 37,45 грн. Курс евро при оплате картой сегодня подорожал на 33 копейки и составляет 40,65 грн.

Курс валют в Украине

Наличный курс гривни к доллару в банках Украины сегодня укрепился на 10 копеек – до 37,80 грн за доллар в среднем, а продать американскую валюту в банках сегодня можно по курсу 37,35 грн за доллар.

Относительно евро средний курс гривни сегодня ослабел на 10 копеек и составляет 40,50 грн за евро, продать же евро можно в среднем по курсу 39,80 грн за евро.

Кабинет министров улучшил прогноз курса гривни на 2024 год. Правительство подало ко второму чтению проект государственного бюджета на 2024 год, и согласно обновленному прогнозу правительства, в следующем году доллар будет стоить в среднем 40,7 гривен (по сравнению с 41,4 гривен за доллар в предыдущем прогнозе). На конец следующего года ожидаемый курс составляет 42,1 грн (против предыдущего прогноза в 44,2 грн).

Вас также могут заинтересовать новости: