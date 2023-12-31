Обменники финкомпаний продолжат работать в формате торговли валютой "с оборота". отметил эксперт.

Курс доллара в Украине в большинстве обменников финкомпаний в последний день уходящего 2023 года, 31 декабря, будут в пределах коридора: прием от 38,00 до 38,90 грн/долл. и продажа от 38,95 до 39,50 грн/долл., прогнозирует аналитик Алексей Козырев, передает "Минфин".

Курс наличного евро в обменниках финкомпаний в воскресенье будет в пределах: прием от 41,95 до 42,85 грн/евро и продажа от 42,90 до 43,40 грн/евро, отметил эксперт.

"Обменники финкомпаний продолжат работать в формате торговли валютой "с оборота" со спредом в пределах от 20−25 копеек до 1 гривни по доллару и от 20−35 копеек до 1 гривни по евро. Будет наблюдаться значительный разброс котировок приема и продажи валюты в разных сетях обменников и в разных "по бойкости" точках обмена валюты. Спред по доллару и евро будет находиться в широком коридоре, в зависимости от индивидуальных задач тех или иных пунктов обмена", - уверен Козырев.

Он посоветовал перед тем, как совершать операции по валютообмену, пройтись в вашем районе по ряду обменников, чтобы подобрать наиболее выгодный для себя курс.

Курс доллара в Украине на 1 января

Как писал УНИАН, НБУ на 1 января установил официальный курс доллара к гривне на уровне 38,00 грн/долл., то есть гривня ослабилась на 2 копейки.

А официальный курс НБУ относительно евро на понедельник установлен на уровне 42,00 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 21 копейку.

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