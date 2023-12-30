Курс гривни к евро на понедельник установлен на уровне 42,00 грн/евро.

Национальный банк Украины на понедельник, 1 января, установил официальный курс доллара к гривне на уровне 38,00 грн/долл., то есть гривня ослабилась на 2 копейки по сравнению с сегодняшним показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ относительно евро на понедельник установлен на уровне 42,00 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 21 копейку по сравнению с сегодняшним курсом.

На межбанковском валютном рынке Украины до закрытия торгов котировки гривни к доллару установились на уровне 38,15/38,18 грн/долл., евро - 42,23/42,25 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины 29 декабря подорожал на 50 копеек – до 38,80 грн за доллар в среднем. Средний курс евро к гривне подорожал на 60 копеек и составляет 42,90 грн за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно было по курсу 42,00 грн за евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 29 декабря подорожал на 30 копеек - до 38,45 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня же подорожал на 40 копеек и составляет 42,90 грн за евро.

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