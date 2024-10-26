Большинство обменников продолжат работать в формате "с оборота" без попыток раскачать рынок, отметил аналитик.

Курс доллара в Украине в субботу, 26 октября, в большинстве обменников финкомпаний и работающих в выходные отделений банков будет находиться в пределах коридора: прием - от 41,05 до 41,35 грн/долл. и продажа - от 41,40 до 41,65 грн/долл., прогнозирует аналитик Алексей Козырев.

Что касается евровалюты, то, по его прогнозу, курс евро на наличном рынке будет колебаться в пределах коридора: прием - от 44,10 до 44,95 грн/евро и продажа от 45,10 до 45,50 грн/евро.

"Большинство обменников продолжат работать в формате "с оборота" без попыток раскачать рынок. Спред между покупкой и продажей доллара составит в большинстве обменников от 20 до 25 копеек, а по евро - в пределах от 20 до 30 копеек", - отметил эксперт.

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По его словам, на межбанке главным игроком остается Нацбанк, он сглаживает колебания доллара на торгах, проводя свои частые интервенции

"Часть "бурь" на мировых площадках сглаживаются в украинской валютной "песочнице", что и приводит к относительно "тихому" валютному рынку Украины в последние несколько недель", - констатировал Козырев.

Курс доллара и евро в Украине 28 октября

Напомним, Национальный банк Украины установил на понедельник, 28 октября, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,31 грн/долл. Гривня снизилась на 5 копеек.

А официальный курс по евро на понедельник установлен на уровне 44,71 грн/евро, то есть гривня потеряла 17 копеек.

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