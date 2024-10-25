Курс гривны к евро установлен на уровне 44,71 грн/евро.

Национальный банк Украины (НБУ) установил на понедельник, 28 октября, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,31 грн/долл. Об этом сообщается на сайте регулятора. Таким образом, гривна снизилась на 5 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.

Относительно евро гривна также ослабилась. Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс по евро на понедельник установлен на уровне 44,71 грн/евро, то есть гривна потеряла 17 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривны к доллару установились на уровне 41,27/41,31 грн/долл., евро - 44,69/44,70 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

В валютных обменниках Киева курс доллара перед выходными снизился на 1 копейку и составляет 41,50 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 41,46 грн).

Курс наличного евро в обменниках не менялся и составляет 45,10 грн/евро (курс продажи - 44,95 грн/евро).

Курс доллара в "ПриватБанке" в пятницу, 25 октября, остался на прежнем уровне и составляет 41,50 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня также не изменился и составляет 45,15 грн за евро.

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