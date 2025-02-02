Ситуация на украинском валютном рынке в последние дни была достаточно позитивной для нацвалюты, отметил аналитик.

Курс доллара в Украине в воскресенье, 2 февраля, в большинстве обменников финкомпаний и открытых в выходные отделениях банков будет находиться в пределах коридора: прием - от 41,50 до 41,80 грн/долл. и продажа - от 41,85 до 42,10 грн/долл., прогнозирует аналитик Алексей Козырев.

Курс евро, по его прогнозу, будет колебаться в пределах коридора: прием - от 43,60 до 43,75 грн/евро. и продажа - от 43,80 до 44,10 грн/евро.

"Международный валютный рынок лихорадило целую неделю. Потенциально это могло существенно раскачать курс доллара и евро по отношению к гривне. Но в целом благодаря ряду чисто внутриукраинских причин для нацвалюты все закончилось хорошо", - отметил эксперт.

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Он напомнил, что за неделю доллар при продаже на межбанке подешевел на 18,5 копеек, а котировки продажи безналичного евро за этот период просели почти на 56 копеек.

"Благодаря оперативности интервенций Нацбанка, а также общей ситуации и настроения участников торгов и самих банков можно говорить, что ситуация на украинском валютном рынке в эти дни была достаточно позитивной для нацвалюты", - констатировал Козырев.

Курс доллара в Украине - прогноз на неделю

Напомним, начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН спрогнозировал, что в течение следующей недели ситуация на валютном рынке будет находиться в состоянии "ремиссии": общие курсовые колебания будут напоминать события текущей недели, а официальный курс доллара будет колебаться в коридоре 42-42,3 грн/долл.

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