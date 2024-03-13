Курс гривни к евро установлен на уровне 42,42 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на четверг, 14 марта, официальный курс доллара к гривне на уровне 38,79 грн/долл., таким образом, гривня ослабла на 30 копеек по сравнению с сегодняшним показателем.

Относительно евро национальная валюта также подешевела. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ по евро на четверг установлен на уровне 42,42 грн/евро, то есть гривня ослабла на 38 копеек, по сравнению с сегодняшним курсом.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 38,78/38,80 грн/долл., евро - 42,43/42,44 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в среду, 13 марта, вырос на 20 копеек - до 38,85 грн за доллар в среднем. Средний курс евро к гривне сегодня вырос на 16 копеек и составляет 42,50 грн за евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в среду, 13 марта, вырос на 20 копеек и составляет 38,80 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня подорожал на 15 копеек и составляет 42,40 грн за евро.

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