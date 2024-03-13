Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 38,76 грн, евро – 42,55 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в среду, 13 марта, вырос на 20 копеек и составляет 38,80 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня подорожал на 15 копеек и составляет 42,40 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 38,20 грн, евро – по курсу 41,40 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" сегодня вырос на 15 копеек и составляет 38,76 грн. Курс евро при оплате картой сегодня также подорожал – на 13 копеек, до 42,55 грн.

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Курс валют в Украине – последние новости

По прогнозу аналитика Алексея Козырева, курс доллара в Украине в большинстве касс банков до 15 марта будет находиться в пределах коридора покупки и продажи от 37,80 до 38,85 грн/долл., а в обменниках финансовых компаний – в пределах от 37,90 до 38,75 грн/долл.

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подорожал на 29 копеек – до 38,90 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 38,76 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня вырос на 31 копейку и составляет 42,60 грн/евро (курс продажи – 42,35 грн/евро).

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