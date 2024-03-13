Продать доллар можно в среднем по курсу 38,35 грн, евро – 41,85 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в среду, 13 марта, вырос на 20 копеек – до 38,85 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 38,35 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня вырос на 16 копеек и составляет 42,50 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 41,85 грн за евро.

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подорожал на 29 копеек – до 38,90 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 38,76 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня вырос на 31 копейку и составляет 42,60 грн/евро (курс продажи – 42,35 грн/евро).

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Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на среду, 13 марта, официальный курс доллара к гривне на уровне 38,49 грн/долл., таким образом, гривня ослабла на 11 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.

Относительно евро национальная валюта также подешевела: официальный курс НБУ по евро на среду установлен на уровне 42,04 грн/евро, то есть гривня ослабла на 8 копеек по сравнению со вчерашним курсом.

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