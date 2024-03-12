НБУ продолжит частые выходы с интервенциями по продаже доллара для поддержки курса гривни, отметил аналитик.

Курс доллара в Украине в большинстве касс банков до 15 марта будет находиться в пределах коридора покупки и продажи от 37,80 до 38,85 грн/долл., а в обменниках финкомпаний - в пределах от 37,90 до 38,75 грн/долл., прогнозирует аналитик Алексей Козырев.

Что касается курса евро, то в банках котировки евровалюты при покупке-продаже будут в пределах коридора от 40,90 до 42,65 грн/евро, а в обменниках финкомпаний этот коридор будет в пределах от 40,80 до 42,55 грн/евро, уверен эксперт.

"Основная часть обменников продолжит работать со спредом в пределах 20-25 копеек по доллару и 20-35 копеек по евро", - отметил Козырев.

Говоря о котировках доллара на межбанке, аналитик спрогнозировал, что до 15 марта они будут в пределах от 38,02 до 38,60 грн/долл., а котировки евро - от 41,13 до 42,46 грн/долл.

Также эксперт отметил, что на этой неделе НБУ продолжит частые выходы с интервенциями по продаже доллара для поддержки курса гривни: "По моим прогнозам, на этой неделе он потратит для этого от $290 млн до $570 млн".

Курс доллара на 12 марта

Как писал УНИАН, НБУ установил на 12 марта официальный курс доллара к гривне на уровне 38,38 грн/долл., таким образом, гривня ослабла на 24 копейки.

А официальный курс НБУ относительно евро на вторник установлен на уровне 41,96 грн/евро, то есть гривня ослабла на 26 копеек.

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