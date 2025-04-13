Курс доллара в Украине в воскресенье, 13 апреля, в большинстве обменников финкомпаний и открытых отделений банков будет находиться в пределах широкого коридора: прием - от 40,95 до 41,20 грн/долл., продажа - от 41,25 до 41,75 грн/долл., прогнозирует аналитик Алексей Козырев.
Курс евро, по его прогнозу, будет колебаться в пределах очень широкого коридора: прием - от 45,40 до 46,70 грн/евро, продажа - от 46,90 до 47,90 грн/евро.
"Прошедшая рабочая неделя показала, что фактор торговых войн Трампа продолжает провоцировать обострение ситуации на всех сегментах финансового, сырьевого, фондового и валютного рынков во всем мире. Мир уже не просто штормит - его серьезно качает, что чревато глобальной экономической рецессией, где победителей не будет. Утратят все", - отметил он.
По словам эксперта, гривню пока спасает лишь очень зажатый ограничениями НБУ отечественный валютный рынок, неразвитость фондового рынка (просто многие эхо мировых фондовых цунами до нас не долетают в полной мере) и Нацбанк, занятый постоянным сглаживанием валютных колебаний за счет интервенций.
Курс доллара в Украине - прогноз на неделю
Напомним, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН спрогнозировал, что на следующей неделе на валютный рынок будут влиять чисто экономические и регуляторные факторы.
По его словам, все другие факторы, как, например, ход войны, PR на переговорах о прекращении боевых действий будут работать максимум "в придачу" и не будут представлять угрозы для стабильности рынка.
Он уверен, что коридоры валютных изменений будут следующими: 41-41,6 грн/долл. и 44,5-45,5 грн/евро (на межбанке) и 40,7-41,5 грн/долл. и 44,5-45,5 грн/евро (на наличном рынке).