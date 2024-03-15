Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 38,91 грн, евро – 42,55 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в пятницу, 15 марта, снизился на 10 копеек и составляет 38,85 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня подешевел на 5 копеек и составляет 42,60 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 38,25 грн, евро – по курсу 41,60 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" сегодня не изменился и составляет 38,91 грн. Курс евро при оплате картой сегодня подешевел на 19 копеек – до 42,55 грн.

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Курс валют в Украине – последние новости

В валютных обменниках Киева доллар 15 марта подешевел на 13 копеек – до 38,75 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 38,67 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня снизился на 20 копеек и составляет 42,50 грн/евро (курс продажи – 42,30 грн/евро).

По прогнозу начальника департамента казначейства "Глобус Банка" Тараса Лесового, границы ожидаемых валютных изменений на межбанке на следующей неделе будут на уровне 38-39 грн/долл. и 41-42,5 грн/евро, а на наличном рынке – 38,5-39,5 грн/долл. и 41-43 грн/евро.

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