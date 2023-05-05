Продать американскую валюту в банке можно по курсу 37,02 грн/долл.

Курс наличного доллара в "ПриватБанке" подешевел на 13 копеек - до 37,52 грн за доллар. Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро – 41,84 грн.

Как передает корреспондент УНИАН, курс евро подорожал на 10 копеек - до 41,60 грн/евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 37,02 грн/долл., евро-40,60 грн/евро.

Что происходит с курсом

Курс доллара в Украине в ближайшее время вряд ли вырастет более, чем на 10%, и вряд ли дорастет до отметок 46 или 50 гривен за доллар. Такой прогноз сделал эксперт Аналитического центра "объединенная Украина" Алексей Кущ.

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Директор департамента казначейских операций "Юнекс Банка" Анна Золотько прогнозирует, что до конца текущей недели, 7 мая, курс доллара в Украине будет колебаться в пределах коридора 37,4-38,1 гривны за доллар.

Банкир прогнозирует, что похожие тенденции будут наблюдаться и на этой неделе, усиление конкуренции между банками и небанковскими учреждениями сохранит общий тренд по укреплению наличного курса.

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