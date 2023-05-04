Курс наличного доллара в "Приватбанке" подешевел на 5 копеек - до 37,60 грн за доллар. Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро – 41,84 грн.
Как передает корреспондент УНИАН, курс евро подорожал на 10 копеек - до 41,60 грн/евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 37,10 грн/долл., евро - 40,60 грн/евро.
Что происходит с курсом
По состоянию на 1 мая 2023 года международные резервы Украины по предварительным данным составили 35,943 млрд долл. Такой объем резервов является рекордным за последние 11 лет (больший объем от вышеупомянутого был зафиксирован в августе 2011 года).
Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Золотько прогнозирует дальнейшее укрепление гривни на наличном рынке. По ее прогнозу, спрос населения на наличную валюту будет усиливаться. Однако, если и возникнет временный дефицит банкнот иностранной валюты, то он будет непродолжительным, считает эксперт.
Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин заявил, что на фоне снижения наличного курса доллара в Украине в последние несколько недель сейчас выгоднее вкладывать средства в депозиты вместо того, чтобы переводить сбережения в валюту. По его словам, в ближайшие месяцы наличный курс доллара вряд ли будет значительно расти.