Продать доллар можно в среднем по курсу 37,80 грн, евро – 40,50 грн.

Наличный курс гривни к доллару в банковских обменниках Украины сегодня, 18 сентября, ослаб на 5 копеек – до 38,40 грн за доллар.

Согласно обнародованным данным банков, относительно евро курс гривни сегодня не изменился и составляет 41,30 грн за евро. Продать американскую валюту сегодня можно в среднем по курсу 37,80 грн за доллар. Продать евро можно по курсу 40,50 грн за евро.

Курс валют в Украине

Курс наличного доллара к гривне в "ПриватБанке" 15 сентября остался на уровне предыдущего показателя – 38,00 грн за доллар. Курс наличного евро в финучреждении тогда также не изменился и составил 41,10 грн за евро.

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По словам аналитика Алексея Козырева, "страхи" определенной части граждан по поводу возможного быстрого отпускания курса сохраняются и в эти дни, что поддерживает тенденцию последних дней, когда, в целом, население покупает наличной и безналичной валюты больше, чем сдает.

Козырев отметил, что особых "сюрпризов" от обменников ждать не стоит: как только владельцы обменников будут видеть, что "тяги" нет, они будут корректировать курс продажи или покупки валюты в своих сетях пунктов обмена для стимулирования роста объема операций и зарабатывать таким образом именно за счет оборота.

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