Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 39,22 грн, евро – 42,74 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" во вторник, 9 апреля, остался на прежнем уровне и составляет 39,35 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня также не менялся и составляет 42,90 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 38,75 грн, евро – по курсу 41,90 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" сегодня неизменен и составляет 39,22 грн. Курс евро при оплате картой сегодня вырос на 19 копеек и составляет 42,74 грн.

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В валютных обменниках Киева доллар сегодня подорожал на 9 копеек – до 39,33 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 39,23 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня вырос на 9 копеек и составляет 42,90 грн/евро (курс продажи – 42,70 грн/евро).

По прогнозу аналитика Алексея Козырева, в ближайшее время основная часть обменников финкомпаний и банков продолжит работать со спредом в пределах 20-25 копеек по доллару и 20-30 копеек по евро. По его словам, в период с 9 по 11 апреля этот спред может быть расширен до 20-30 копеек по доллару и до 20-40 копеек по евро.

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