Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 41,67 грн, евро - 46,51 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" во вторник, 17 сентября, вырос на 20 копеек и составляет 41,70 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня подорожал сразу на 35 копеек и составляет 46,50 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,10 грн, евро - по курсу 45,50 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" сегодня вырос на 18 копеек и составляет 41,67 грн. Курс евро при оплате картой сегодня подорожал на 21 копейку и составляет 46,51 грн.

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Курс валют в Украине - последние новости

В валютных обменниках Киева доллар сегодня вырос на 22 копейки и составляет 41,80 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 41,65 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня вырос на 33 копейки и составляет 46,55 грн/евро (курс продажи - 46,35 грн/евро).

Национальный банк Украины установил 17 сентября официальный курс доллара к гривне на уровне 41,36 грн/долл., таким образом, гривна ослабла на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ по евро на вторник установлен на уровне 46,01 грн/евро, то есть гривна ослабилась на 21 копейку.

Аналитик Алексей Козырев считает, что курс доллара в Украине до 20 сентября в банках будет находиться в пределах от 40,75 до 41,85 гривны за доллар.

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