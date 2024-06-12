Продать доллар можно в среднем по курсу 40,38 грн, евро – 43,50 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в среду, 12 июня, не изменился и составляет 40,90 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 40,38 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня также не изменился и составляет 44,30 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 43,50 грн за евро.

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подешевел на 2 копейки и составляет 40,88 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 40,80 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня снизился на 5 копеек и составляет 44,30 грн/евро (курс продажи – 44,15 грн/евро).

Видео дня

Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на среду, 12 июня, официальный курс доллара к гривне на уровне 40,52 грн/долл., таким образом, гривня ослабла на 10 копеек, по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ по евро на сегодня установлен на уровне 43,46 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 1 копейку, по сравнению со вчерашним курсом.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" во вторник, 11 июня, вырос на 5 копеек – до 40,85 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня снизился на 10 копеек и составляет 44,35 грн за евро.

Вас также могут заинтересовать новости: