Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 38,91 грн, евро – 42,74 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в четверг, 14 марта, вырос на 15 копеек и составляет 38,95 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня подорожал на 25 копеек и составляет 42,65 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 38,35 грн, евро – по курсу 41,65 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" сегодня вырос на 15 копеек и составляет 38,91 грн. Курс евро при оплате картой сегодня также подорожал – на 19 копеек, до 42,5745 грн.

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Курс валют в Украине – последние новости

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в четверг, 14 марта, вырос на 15 копеек – до 39,00 грн за доллар в среднем. Средний курс евро к гривне сегодня вырос на 20 копеек и составляет 42,70 грн за евро.

Курс доллара в Украине в большинстве касс банков до 15 марта будет находиться в пределах коридора покупки и продажи от 37,80 до 38,85 грн/долл., а в обменниках финкомпаний – в пределах от 37,90 до 38,75 грн/долл., прогнозировал ранее аналитик Алексей Козырев.

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